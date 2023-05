BHTrans apreende três ônibus em situação irregular

Nesta quinta-feira (25/5), a BHTrans, em conjunto com a Guarda Municipal (GCMBH), apreendeu três ônibus coletivos por irregularidades. A operação ocorreu nas proximidades da Estação São Gabriel, na Região Nordeste, e no Bairro São Geraldo, na Região Leste da capital. Os veículos foram removidos para o Pátio do Detran/MG.

Diante do cenário atual de aumento do número de acidentes com ônibus , o objetivo da ação era fiscalizar veículos do transporte coletivo municipal. O gerente de Operações da BHTrans, Arthur Abreu, explica que esse tipo de iniciativa também faz parte das funções da empresa.

“A BHTrans tem pelo menos 300 agentes na rua diariamente, cujo processo passa também por fiscalizar o transporte, né? Além do trânsito, do semáforo e de todo o sistema viário. Então já é o nosso dia a dia. Além da autorização de tráfego, a gente olha a situação dos pneus, dos parabrisas, do elevador, porque nós temos que garantir a acessibilidade para todos. E a gente verifica todos esses processos e se for o caso, como é o caso da situação de hoje, o ônibus é levado para o pátio”, afirma.

Dois dos veículos foram enquadrados por má conservação, devido a problemas nos pneus (desgastados ou lisos). Esses ônibus pertenciam às linhas 85 (Estação São Gabriel/Centro – via Floresta) e 9214 (Caetano Furquim/Havai – via Alto Havai). O terceiro ônibus, da linha 9211 (Caetano Furquim/Havai), foi autuado por problemas na documentação, especificamente a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Todos os veículos são do Consórcio BH Leste.

De acordo com a PBH, a fiscalização dos itens de segurança e licenciamento dos veículos do transporte coletivo municipal têm sido intensificadas visando sanar as irregularidades e fazer com que os concessionários cumpram o regulamento dos serviços.

As ações ocorrem nas garagens das concessionárias do sistema e no entorno das estações do MOVE e BHBUS. Os veículos que não estão em condições adequadas de operação têm suas autorizações de tráfego recolhidas, são autuados e, em alguns casos, removidos para o pátio do Detran.

Os ônibus que são flagrados com alguma irregularidade passam por uma nova vistoria técnica para verificar se as questões foram regularizadas. Caso as irregularidades sejam corrigidas, eles recebem uma nova autorização de tráfego e podem voltar a circular pela capital.