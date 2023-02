Bia Haddad perde para Pegula nas quartas e dá adeus a torneio de Doha

A quinta-feira (16) foi de despedida da tenista brasileira Beatriz Haddad nas quartas de final do WTA 500 de Doha. Recém-chegada à 12ª posição no ranking mundial – a melhor colocação do país desde 1975 – Haddad foi superada pela top 4 Jessica Pegula (Estados Unidos), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2). Nas semifinais, a norte-americana de 28 anos enfrentará a vencedora do embate entre a grega Maria Sakkari (7ª) e a francesa Caroline Garcia (5ª).

Picture perfect JPEG 📸@JLPegula storms into her second Doha semifinal with a comprehensive 6-3, 6-2 win over Haddad Maia! #QatarTennis pic.twitter.com/WQitru4oiX — wta (@WTA) February 16, 2023

A paulistana de 25 anos venceu duas partidas consecutivas no torneio de Doha. Estreou com vitória sobre a espanhola Paula Badosa (20ª) e nas oitavas bateu a número 8 Daria Kasatkina (Rússia),

O próximo compromisso de Haddad será o WTA 1000 de Dubai, que começa domingo (19).