Bloco das Emílias e Viscondes homenageia a literatura no centro de SP

Entre uma pancada e outra de chuva, que atinge a capital paulista na tarde de hoje (18), o tradicional bloco carnavalesco infantil Emília e Viscondes percorreu o entorno da Praça Rotary, no centro da cidade, animando principalmente crianças, pais e mães. Puxado pelos bonecões dos escritores Mário de Andrade e Monteiro Lobato, o bloco homenageou, nesse carnaval, a literatura e a folia.

“Eu fiquei muito sensibilizada com um livro do autor chamado André Neves, que sempre teve muito forte na obra dele a questão da ilustração do livro infanto-juvenil. E ele fez um livro muito bonito chamado Obrigado, em que agradece a vários poetas. Ele vai fazendo uns versinhos em homenagem aos poetas que ele gosta e lindas ilustrações. Eu fiquei muito impressionada com o livro e a gente resolveu então, esse ano, homenagear a literatura”, disse organizadora do bloco e presidente Instituto Espaço Arterial, Vera Batista Alves.

Ela ressalta que foi difícil imaginar como seria homenagear a literatura em um bloco de carnaval. “Colocamos então os bonecões do Mário e do Monteiro Lobato carregando livros, puxando o bloco. E as crianças, que participaram das nossas oficinas, fizeram o seu próprio livrinho para carregar nas costas, como se fosse uma asa, ou como uma bolsa”.

O bloco, que já tem 17 anos, contou ainda a participação dos tradicionais bonecões de personagens famosos da literatura infantil, como o Saci Pererê, a Cuca, o Visconde de Sabugosa, a Emília, o Menino Maluquinho, e a Bruxinha. “Vínhamos quase todo ano nesse bloco antes da pandemia. A minha filha tinha 4 anos, e hoje ela está com 8, e continua gostando”, disse a foliona Maria Inês Santos.

O bloco surgiu em 2006 em homenagem aos 70 anos da Biblioteca Monteiro Lobato, localizada na Praça Rotary, onde ocorre o desfile.