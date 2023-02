Blocos arrastam multidões até meia-noite no Rio

A programação nesta terça-feira de carnaval (21) reúne foliões em alguns dos blocos já tradicionais no Rio, como o Carmelitas, em Santa Teresa, a Banda de Ipanema, na zona sul, e o Fervo da Lud, megabloco no centro da cidade.

Tem até bloco ecológico. O Vagalume, O Verde, que desfila no Jardim Botânico, na zona sul, foi criado no bairro do Horto e durante o desfile faz a coleta de resíduos de lixo e tenta minimizar a pegada de carbono. O bloco vendeu também camisetas oficiais e, com o dinheiro, vai plantar mudas na Floresta da Tijuca.

Os horários variam das 9h às 24 h. De acordo com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), desde o pré-carnaval até o fim do mês, a cidade terá mais de 400 desfiles realizados, com a expectativa de atrair cinco milhões de pessoas neste ano.

Veja programação:

Mocidade Dependente de Deus -Flamengo 15h às 17h

Orquestra Voadora -Aterro 15 às 17h

Se eu cozinho todo mundo come Ilha do Governador 15h às 17h

Na Mão do Palhaço – Alto da Boa Vista 15h30 às 19h

Se me der, eu como! Praça Medalha Milagrosa 15h às 20h

Bloco Recreativo Enredo Carioca- Centro 16h às 18h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco de Santa Teresa- 16h às 19h

Banda Peru Pelado – Copacabana 16h às 20h

Bloco Mulheres da Vila- Vila Isabel 16h às 20h

Grêmio Recreativo Empurra que Pega -Leblon 16h às 20h

Bloco dos Primos – Ilha de Paquetá 16h às 21h

Bloco do Limão do Picareta- Honório Gurgel 16h às 21h

Banda da Nega 17h às 19h Barra

Bloco Teimosos do Maracanã – Rua Visconde de Itamarati 17h às 19h

Coroinha Pedra de Guaratiba 17h às 20h

Meu Bem Volto Já -Copacabana 17h às 20h

Banda de Ipanema 17h às 21h Ipanema

Banda da Amizade 17h às 21h Centro

Banda Largo da 2ª Feira Tijuca 17h às 22h

Bloco do Galho -Guaratiba 17h às 22h

Bloco Gambá Cheiroso Jacarepaguá 17h às 22h

Último Gole -Praça Santos Dumont 17h às 22h

Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo- Largo do Machado 17h às 22h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho dos Cobras- Madureira 18h às19h

Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria Rua Conselheiro Paulino 18h às 20h

Bloco Alegria do São Bento- Padre Miguel 18h às 20h

Bloco Piranha Porra Loka Travessa do Desterro 18h às 20h

Fiquei Firme -Gamboa 18h às 22h

Bloco Cachorro Cansado – Praça José de Alencar 18h às 22h

Bloco do UH -Copacabana 18h às 22h

Banda Raízes da Vila da Penha – Rua São João Gualberto 18h às 22h

Bloco do Limão Jardim América 18h às 22h

Block’n Roll Praça Iaiá Garcia 18h às 22h

Bloco Enxota que eu vou – Praça Tiradentes 18h às 22

Amigos da Sueca- Catete 18h às 19h30

Banda das Quengas – Rua Washington Luiz 18h às 22h

Banda da Saens Peña 19h às 22 Tijuca

Foliões do Verdun – Tijuca 19h às 21h

Bloco do Boi Só falta Você- Rua Barros de Alarcão 19h às 21

Acadêmicos do Engenho de Dentro – Bar do Bigode 19h às 22h

Fala quem quiser- Rua Sargento João Lopes 20h às 21h

Cata Latas do Grajaú- Praça Nobel 20h às 22h

Bloco Bagunçando o Coreto Bangu 20h às 22h

Bloco da Sorveteria Rua Barros de Alarcão 20h às 22h

Bloco Dubstrap Centro 21h às 24h

Turma do Copo -Praça José Bonifácio 22h às 24h