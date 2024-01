Blogueira Isa Gomes é condenada a 30 anos de prisão por morte de ex-namorado

Isa Gomes foi condenada em Minas Gerais

A influenciadora mineira Isabela Gomes Pereira, conhecida como Isa Gomes, foi condenada a 30 anos de prisão pela Justiça, após ser considerada culpada por ordenar um incidente que resultou na morte de seu ex-namorado, Leandro Rezende Morais. A sentença foi proferida pelo juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem, na última quinta-feira (4/1).

De acordo com as investigações, Isa Gomes estava inconformada com o término do relacionamento e planejou uma vingança. Durante o julgamento, ela negou a responsabilidade direta pelo crime, mas confessou ter oferecido R$ 5 mil aos suspeitos para dar um “susto” em Leandro.

A influenciadora alegou que o ex-companheiro a havia agredido e extorquido durante o relacionamento.

O crime ocorreu em 28 de junho de 2022, em Contagem, na Grande BH, quando Leandro foi surpreendido por três homens – Henrique Francisco Ramos Flores, Sinval Júnio Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel – que invadiram sua casa por ordens de Isa Gomes. A vítima foi agredida, asfixiada e, posteriormente, teve diversos objetos de valor roubados, incluindo um carro avaliado em R$ 97 mil.

Isa Gomes, além de ordenar o ataque, também participou ativamente no momento do crime, agredindo Leandro com chutes. A polícia afirma que a influenciadora buscou os suspeitos em seu carro e os acompanhou até o local da vítima.

A defesa de Isa Gomes já recorreu da decisão, contestando a proporção da condenação em relação à conduta praticada pela acusada e alegando que a sentença é contrária à prova dos autos.

Isa Gomes, conhecida por seu trabalho como blogueira no ramo da beleza, acumula mais de 11 mil seguidores em suas redes sociais. Em seu perfil profissional no Instagram, ela costumava ir “além do superficial” para mostrar sua personalidade além das postagens com produtos de beleza, mas agora enfrenta uma condenação grave que marca uma reviravolta em sua imagem pública.