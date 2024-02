Boletim: Capinópolis tem 31 casos notificados de dengue

Foto do evento “Saúde na Feira”, realizado em Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O Boletim Epidemiológico, emitido pelo setor de Controle de Endemias, aponta 31 notificações de dengue. Até o momento, 04 casos já estão confirmados, mas o número deve aumentar, já que 27 casos são suspeitos.

O alto índice de focos de dengue na cidade acende um alerta para o risco de epidemia. A educadora em saúde, Marilane Vilela, destacou que os números estão muito acima do tolerável.

“No início de janeiro, a nossa equipe fez o Lira. O que é o Lira? É o levantamento rápido do Aedes aegypti, do índice de infestação do mosquito no nosso município, onde o índice ficou de 7,2% e o tolerável pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Então, com esse resultado, o nosso município se encontra em alto risco de epidemia. O principal criadouro foi o bebedouro de água dos animais.”, disse a educadora em saúde.

A dona Celenice já teve dengue, que reside na região rural das Chácara do Negura, deixou uma orientação aos outros moradores.

“Quem tem pneu em casa, caixa d’água, garrafas — tem que pôr de cabeça pra baixo, fazer a limpeza no quintal sempre, e também tem que estar de olho na água dos cachorros.”, disse a moradora de forma consciente.

Dicas de controle