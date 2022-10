Bolsonaro pede que eleitores virem votos para vencer na Bahia

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, pediu aos eleitores baianos que busquem virar votos entre amigos e parentes para ele virar a eleição na Bahia, onde ficou atrás do candidato Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Bolsonaro fez comícios em dois municípios baianos na tarde desta terça-feira (25).

Em Guanambi, ele atraiu uma multidão na praça central da cidade. No palanque, cercado por lideranças regionais e também muitas crianças, Bolsonaro fez um apelo a todos, pedindo que buscassem votos que tenham ido para outros candidatos no primeiro turno.

“O que nós queremos para o próximo dia 30 é que o Brasil continue no rumo da prosperidade, do respeito e da liberdade. Um apelo eu faço a vocês. Vamos virar votos até o dia 30. Muita gente votou no PT sem saber direito o que é o nosso governo. Mostrem para eles que o nosso governo é o da paz, do trabalho, da prosperidade e da liberdade. Vamos conseguir, cada um, mais votos, na família ou entre amigos, que nós seremos vitoriosos. A nossa vitória é a certeza que o Brasil continuará no rumo certo”, discursou o candidato à reeleição.

Segundo o candidato, o país vive hoje uma situação econômica de forte recuperação, principalmente no emprego, avançando a cada mês no número de vagas em todos os setores.

“Voltamos a uma situação muito melhor do que o [período] pré-pandemia. O emprego aparece todo mês. No mínimo, 250 mil a cada mês. Estamos partindo para o sucesso. O Brasil, com ordem e progresso, é o que todos nós queremos”, declarou.

Bolsonaro disse que seu governo está há quase quatro anos sem corrupção e que tem lutado contra várias forças do sistema e da mídia.

“Estamos lutando contra o sistema. Contra grande parte da mídia brasileira, contra tudo e quase todos. Mas temos ao nosso lado o nosso Pai Celestial e este povo maravilhoso que está aqui. Não é fácil a vida de um presidente que quer fazer a coisa certa. Mas tudo é válido para o bem do seu povo. Isso me conforta e isso me alegra”, ressaltou.

Depois de Guanambi, o candidato à reeleição seguiu para o município de Barreiras, onde foi recepcionado por apoiadores no aeroporto da cidade baiana. Bolsonaro se aproximou da grade de proteção e cumprimentou diversas pessoas.

Do aeroporto, Bolsonaro seguiu em uma camionete aberta, sendo acompanhado por motociclistas, até um hotel na cidade, onde se encontrou com lideranças locais. Este evento antecedeu o comício que estava marcado para a praça central da cidade baiana.