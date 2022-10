Bolsonaro recebe apoio de lutadores em São Paulo

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, participou hoje (21) de um encontro com lutadores de artes marciais em São Paulo. Nomes como Minotauro, José Aldo, Maurício Shogun, Wanderlei Silva e André Pederneiras estiveram presentes.

“Nós te consideramos aqui um faixa preta, cada um na sua área, mas te consideramos um faixa preta da tua arte. Estamos muito felizes com tudo que você está fazendo pelo nosso país”, disse Fabrício Werdum, ex-campeão do peso-pesado do UFC, que é a organização de luta de artes marciais mistas (MMA).

Bolsonaro foi presenteado com um cinturão e luvas de combate e agradeceu o apoio recebido. “Vocês viram renascer o patriotismo no Brasil”, disse aos lutadores.

O candidato não tem compromissos públicos na tarde desta sexta-feira e, à noite, participa de debate no SBT. A previsão é que Bolsonaro continue em São Paulo no fim de semana, onde tem agendas com liderança políticas e religiosas.

