Bombeiros atendem ocorrência de Incêndio em Rede Elétrica em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Na noite desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, por volta das 20h, o Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para atendimento a uma ocorrência de incêndio em rede elétrica na Rua 41, no Setor Sul.

De imediato uma guarnição de Combate a incêndios se deslocou ao local, onde se deparou com um grande galho de uma árvore, caído sobre os fios da rede elétrica, fato este que teria ocorrido devido a forte chuva que caiu na cidade.

Com o desprendimento do galho sobre a fiação, ocorreu o rompimento da rede em vários pontos do quarteirão onde estava localizado a árvore, sendo que alguns destes fios firam soltos, caídos ao solo e outros ficaram presos na copa de uma árvore, que acabou sendo parcialmente incendiada pelo curto que ocorria em resultado do rompimento da rede.

Diante da situação de alto risco de acidentes, os bombeiros isolaram toda a área e realizou o acionamento da concessionária responsável pela energia elétrica no município.

Após o desligamento da energia elétrica, foram realizados os procedimentos técnicos necessários de segurança para a realização dos trabalhos de corte/poda da árvore danificada.

Os agentes municipais de trânsito auxiliaram no isolamento da área.

O Corpo de Bombeiros orienta: durante as chuvas, não se abrigue debaixo de árvores, e ao se deparar com fios de energia partidos no chão não se aproxime, afaste-se do local e ligue imediatamente para o número 193.