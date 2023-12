Bombeiros combatem incêndio em barracão em Capinópolis

Por volta das 5h30min desta terça-feira, 12 de dezembro, o Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado em função de um incêndio em uma máquina de descascar arroz dentro de um galpão no bairro São João, na cidade de Capinópolis.

Prontamente uma guarnição de bombeiros a bordo do caminhão de combate a incêndios, deslocou até o endereço. No local a guarnição constatou que o incêndio estava na máquina de descascar arroz dentro do barracão com outros maquinários. Segundo testemunha, familiar do proprietário, o local já não funciona há mais de trinta anos.

De imediato os bombeiros, utilizando equipamentos e técnicas de combate a incêndio, realizaram o combate ao fogo, eliminando todas as chamas. Ao final também foi realizado o rescaldo do local, eliminando assim qualquer risco de reignição do fogo, deixando o local em segurança e evitando assim que as chamas atingisse as demais edificações vizinhas.

Devido ao incêndio, parte do telhado do barracão cedeu. Felizmente ninguém ficou ferido.