Bombeiros combatem incêndio em veículo em Ituiutaba

Veículo ficou destruído após o incêndio | Foto: Bombeiros

Na madrugada deste domingo, 08.OUT.23, por volta das 02h30, um carro de passeio se incendiou na garagem de uma casa no bairro residencial Buritis, em Ituiutaba. As chamas rapidamente consumiram o veículo, Corsa classic Sedan.

As chamas propagaram para o telhado atingindo até fios de energia elétrica conectados à residência e a de um vizinho, mas não comprometeram a estrutura da garagem ou da casa.

Prontamente os bombeiros deslocaram para o local e em poucos minutos debelaram as chamas com uma linha direta de água.

Ninguém se feriu no local, mas a Polícia Militar está apurando as causas do incêndio.