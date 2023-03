Bombeiros de Ituiutaba participam de ação do Dia da Água

Ação ocorreu na última quarta-feira (22), no Dia Mundial da Água

O 2º Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba participou na manhã desta quarta-feira, 22 de Março de 2023, da Movimentação em prol do Dia Mundial da Água, realizada pela SAE de Ituiutaba com o tema “Acelerando mudanças. Seja a mudança que você deseja ver no mundo”.

O objetivo principal desta atividade foi alertar a população sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta e valorização de todos os recursos naturais, fatores que, se não cumpridos, acarretarão na possível escassez dos recursos hídricos.

Os militares estiveram presentes na ação prestigiando o evento e atuando através de ações de prevenção à acidentes.