Bombeiros desobstruem via no Drummond, em Ituiutaba

Bombeiros atuaram na desobstrução das vias do bairro Drummond | Foto: Divulgação/Bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Na tarde desta sexta-feira, 20 de janeiro, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para desobstruir uma avenida no bairro Drummond, em Ituiutaba.

Segundo o solicitante, uma árvore de aproximadamente 5 metros estava caída sobre avenida Arlindo Maximiano oferecendo risco de acidentes.

Prontamente a guarnição deslocou-se para o local e realizou o corte do galho que estava sobre a via, eliminando o risco e liberando a via.

O Corpo de Bombeiros orienta

“Em períodos de vendavais e chuvas não se abrigue debaixo de árvores pois existe alto risco de acidentes”, disse a assessoria dos bombeiros.