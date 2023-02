Bombeiros e Defesa Civil realizam vistoria em Ituiutaba

Nesta tarde o Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba em conjunto com a equipe da Defesa Civil Municipal realizou avaliação em um muro de divisa que colapsou com as chuvas dos últimos dias.

No local um barracão localizado na Rua Itumbiara faz divisa aos fundos com um lote com uma residência na Rua Lázara Carvalho Vilela, sendo ambas as ruas no Bairro Maria Vilela.

Na vistoria um engenheiro da Defesa Civil avaliou a estrutura da edificação, constatando a necessidade de reparos no muro da divisa que deverá ser realizada pelos responsáveis pela edificação localizada na rua Itumbiara. Não sendo constatado outros riscos na edificação, barracão.

A população de Ituiutaba poderá acionar o Corpo de Bombeiros através do nº. 193 e a Defesa Civil Municipal através do nº. 034 99675-3480 , ambos números estão disponíveis 24hs.