Bombeiros e SAMU atendem vítimas de acidente automobilístico em Ituiutaba

Ninguém se feriu durante o acidente

Nesta quarta-feira (08.mar.23), por volta das 13h, o Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender duas vítimas de um acidente envolvendo dois veículos na Rua Cincinato Lourenço Freire, no cruzamento com a Rua Athaíde Quirino Ribeiro, no Bairro Ipiranga.

Segundo solicitação, dois carros haviam colidido nesta rua e duas vítimas necessitavam de atendimento.

Uma guarnição de bombeiros e uma equipe do SAMU se deslocaram ao endereço para atender as vítimas.

No local foi constatado que três pessoas estavam envolvidas no fato. No veículo preto, duas mulheres, uma de 40 anos e sua mãe, aguardavam no interior do veículo o atendimento.

A condutora do veículo prata, uma mulher de 59 anos, não sofreu ferimentos e dispensou atendimento.

A guarnição de bombeiros realizou o atendimento da condutora do carro preto, que acusou dores no corpo e na cabeça, sendo imobilizada e conduzida ao Pronto Socorro da cidade. Já sua mãe, que estava no banco do passageiro foi atendida pela equipe do SAMU, também com dores no corpo e tontura, sendo imobilizada e encaminhada ao Pronto Socorro de Ituiutaba.

Não foi verificado indícios de fraturas e ferimentos graves nas vítimas, onde ambas estavam conscientes e orientadas, com sinais vitais normais e estáveis durante o atendimento e o deslocamento.

Os bombeiros ainda averiguaram os veículos, eliminando riscos de incêndio e vazamentos, retirando as chaves e cabos de bateria dos veículos.