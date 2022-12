Bombeiros localizam corpo de homem afogado em Monte Alegre

Bombeiros encontraram o homem afogado no Rio Tijuco, na região de Monte Alegre

Monte Alegre, Minas Gerais. Na manhã do último sábado dia 10, um homem de 57 anos, conhecido como Manoelito, foi visto submergindo no Rio Tijuco na zona rural do município de Monte Alegre, não voltando à superfície.

Pessoas que estavam no local acionaram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que contatou o Corpo de Bombeiros para iniciar as buscas.

Uma guarnição rapidamente se deslocou ao local, iniciou trabalhos com mergulhos na área do afogamento, a princípio, sem sucesso.

Na manhã deste domingo, foram reiniciadas as buscas. Segundo os militares, o corpo foi localizado por volta de 11horas.

Foi feito o reconhecimento por parte dos familiares, e mediante liberação da Perícia Técnica, foi liberado e encaminhado à uma agência funerária.