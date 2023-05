Bombeiros localizam corpo de idoso de 73 anos que estava desaparecido em Monte Alegre

Os bombeiros de Ituiutaba encontram o corpo de um idoso de 73 anos que estava desaparecido em Monte Alegre.

Manoel Vieira da Silva Neto estava sendo procurado desde a última quarta-feira (1º), quando foi visto andando de bicicleta na cidade.

Segundo a assessoria dos bombeiros, o corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (12.mai.23) na região do Córrego da Grama, à 15 km de Monte Alegre de Minas.

O idoso sofria de Alzheimer.

As polícias Civil, Militar e a funerária estiveram no local.

Retomada das buscas havia ocorrido na manhã desta sexta-feira

Na tarde de ontem, 11 de Maio, o morador de uma fazenda encontrou a bicicleta que o idoso utilizava na última vez que foi visto. Desta forma a família voltou a acionar o Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira.

Novamente o trabalho em conjunto foi realizado e Polícia Militar e Polícia Civil colaboraram nas buscas. Ao chegar no local onde encontrava-se a bicicleta do idoso, grupos foram divididos para adentrar e realizar as buscas nas proximidades. O local era de difícil acesso, com mata extremamente fechada, área alagada, sendo necessário a utilização de facão para possibilitar a entrada no local.