Bombeiros realizam cortes de árvores que apresentavam risco de queda

Bombeiro realiza corte de árvore que caiu em frente residência em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Na última quinta-feira, 01 de dezembro, o 2º Pelotão de Bombeiro Militar de Ituiutaba foi acionado para diversas ocorrências de risco de queda de árvore na cidade de Ituiutaba.

O forte vendaval ocorrido na terça-feira, ocasionou a queda de diversas árvores na cidade e deixou outras em risco de queda. Os cortes das árvores foram realizados conforme prioridade de risco.

O Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba fez corte de árvores no bairro Setor Norte, onde uma goiabeira estava caída sobre o muro de uma residência. No Residencial Canaã 2, foi feito o corte de uma árvore na calçada que estava caída sobre o portão de uma residência, e no bairro Gardênia foi realizado corte de uma árvore com tronco comprometido por cupins e com inclinação acentuada por cima de um muro.

O Corpo de Bombeiros faz cortes de árvores somente quando em risco iminente de queda, e que ameace a vida de pessoas ou patrimônio, e em casos de árvores caídas que impeçam a mobilidade urbana.