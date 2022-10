Bombeiros realizam resgate emocionante de um cavalo que caiu em cisterna de 12 metros

O cavalo teve de ser resgatado de uma profundidade aproximada de 12 metros

Na manhã deste sábado, 15 de outubro, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para realizar o resgate de um cavalo que caiu em uma cisterna desativada de aproximadamente 12 metros de profundidade em uma fábrica de cerâmica que está desativada no distrito industrial de Ituiutaba.

Prontamente os Bombeiros deslocaram para o local do fato, encontrando o animal ainda vivo ao fundo da cisterna. O dono do cavalo afirmou que era o terceiro dia de desaparecimento do animal, e suspeitava que o cavalo estivesse nos três dias já dentro da cisterna.

Veja:

Os Bombeiros iniciaram então uma operação complexa de resgate, pois havia diversos fatores de riscos na ocorrência, incluindo a saúde do animal.

Devido aos gases tóxicos no fundo da cisterna desativada, juntamente com os excrementos do animal, foi necessário a utilização de equipamento de proteção respiratória autônoma, com o cilindro feito de aço para poder ser utilizado em contato com a água da cisterna.

A operação envolveu técnicas de salvamento em altura, para a descida do militar pela cisterna; técnicas de salvamento terrestre, para a retirada correta e segura do animal; e técnicas de espaço confinado, com pouco espaço para o trabalho e a necessidade de suprimento autônomo de oxigênio.

Um empresário da cidade cedeu para a operação um caminhão tipo Munck juntamente com o operador, que foram importantes para o resgate do animal.

O militar desceu na cisterna com a técnica de rapel e aplicando técnicas corretas, conseguiu fazer as amarrações necessárias para a retirada do animal. Esse procedimento teve grande dificuldade devido ao animal estar assustado e também da maneira que as patas do animal se encontravam, adicionando a água da cisterna de aproximadamente 1,6 metros de altura.

Após a amarração do animal, o militar foi retirado da cisterna com segurança, e então com o auxílio do caminhão munck, foi realizado o içamento do animal.

Com aproximadamente 7 horas de operações, o animal foi resgatado com vida e devolvido ao dono com segurança.

O dono do cavalo que acompanhava os serviços dos Bombeiros se emocionou com o resgate de seu cavalo, ao qual tem muito apreço. E agradeceu imensamente os serviços prestados pelo CBMMG.