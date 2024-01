Bombeiros resgatam gato preso em concertina, em Ituiutaba bairro Baduy

Bombeiros de Ituiutaba resgataram gato preso em concertina

Na manhã desta segunda-feira, 22 de janeiro, o Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para uma delicada missão de resgate animal no bairro Gerson Baduy. Por volta das 9h30, os bombeiros atenderam a um chamado de emergência na Rua Helena Andre Andraus.

No local, a guarnição deparou-se com um gato de porte médio com várias partes do corpo enroscadas em uma concertina. A situação deixou o felino bastante machucado. A concertina, uma espécie de cerca de segurança formada por espirais de arame cortante, estava instalada no topo de um muro com aproximadamente 4 a 5 metros de altura, localizado na parte interna de uma residência.

Com o objetivo de salvar o animal em perigo, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento terrestre e materiais específicos para esse tipo de operação. Após um trabalho árduo e cuidadoso, a equipe conseguiu resgatar o gato com vida.

O felino, visivelmente debilitado, foi encaminhado a uma clínica veterinária local para avaliação e tratamento adequado. A ação rápida e eficaz dos bombeiros foi crucial para evitar danos mais graves ao animal, proporcionando-lhe uma segunda chance de vida.