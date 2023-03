Bombeiros resgatam vaca caída em tanque em Flor de Minas

Vaca caiu em tanque de água em uma planta industrial desativada

Por volta das 14h30 deste domingo (12) o 2º Pelotão de bombeiros militar de Ituiutaba foi acionado devido a queda de uma vaca em um tanque de água de aproximadamente dois metros de profundidade, situado em uma planta industrial desativada na zona rural de Ituiutaba, próximo a BR-365, entre a cidade de Ituiutaba e o distrito de Flor de Minas.

Segundo o solicitante, o animal havia caído neste tanque, permanecendo apenas com a cabeça para fora da água.

De imediato, uma guarnição de Salvamento do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local.

Chegando no endereço, os militares estudaram a situação e para resolvê-la decidiram encher ainda mais o reservatório de água, para assim possibilitar que vaca flutuasse e ficasse mais próxima da borda do tanque de modo a facilitar sua retirada.

Após cerca de uma hora de trabalho, e com a utilização de cordas, a vaca foi retirada do tanque com vida. Como estava bastante cansada, o proprietário foi orientado a deixar o animal em um local seguro, para descansar e se recuperar.

Animal foi retirado do local, e apresentava muito cansaço

Os responsáveis pelo local foram orientados pelos bombeiros, a construir um cercado no perímetro do reservatório ou tampá-lo, para evitar o acúmulo de água e também para evitar que outros animais ou até mesmo peças possam vir a cair novamente no tanque.