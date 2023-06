Um grave acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (5/6), quando um veículo saiu da estrada, na altura do Bairro São Gabriel e capotou numa ribanceira.

O motorista, de 36 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que contou com a ajuda do helicóptero Arcanjo.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o motorista teve um forte traumatismo no peito, mas não havia sinal de fratura. Ele foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).