Bombeiros socorrem vítima de acidente de motocicleta em Ituiutaba

Reprodução/Bombeiros

Na tarde desta terça-feira, por volta das 18h, um acidente de trânsito foi registrado no bairro Progresso, quando um jovem de 25 anos, conduzindo uma motocicleta equipada com uma caçamba de entregas, perdeu o controle do veículo após uma manobra brusca.

De acordo com relatos da vítima, o incidente ocorreu quando ele precisou realizar uma manobra súbita para dar passagem a um carro. Infelizmente, a ação resultou na perda de controle da motocicleta, culminando em uma colisão contra uma lixeira na calçada de uma residência local.

A rápida intervenção de uma guarnição de Resgate dos Bombeiros foi crucial para o atendimento imediato à vítima. Ao presenciarem o acidente, os bombeiros iniciaram os primeiros socorros, identificando que o jovem sofreu escoriações por todo o corpo, lacerações no membro superior esquerdo e suspeita de fratura na clavícula.

Além dos Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local para prestar assistência. As duas equipes realizaram um trabalho conjunto, proporcionando os cuidados necessários à vítima. Após receber os primeiros socorros, o jovem foi imobilizado e encaminhado ao pronto socorro municipal.

A colaboração eficaz entre Bombeiros e Samu demonstra a importância da resposta rápida em situações de emergência, garantindo o atendimento adequado às vítimas de acidentes. Autoridades locais ressaltam a necessidade de precaução no trânsito, lembrando que a segurança e a prudência são fundamentais para evitar incidentes como este.

As investigações sobre as circunstâncias exatas do acidente estão em andamento, e mais informações serão fornecidas à medida que estiverem disponíveis.