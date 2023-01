Bombeiros vistoriam local de constantes alagamentos na MGC-154, entre Capinópolis e Ituiutaba

Local é constantemente alagado após chuvas — Foto: Bombeiros/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 20.jan.23, o 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba realizou vistoria em local com risco de alagamento. A vistoria foi realizada em um trecho da Rodovia MGC-154 altura do KM-40, sentido Ituiutaba à Capinópolis.

No local os bombeiros observaram que nas proximidades da pista de rolamento passam dois córregos, sendo o Ribeirão dos Baús e outro córrego que deságua neste Ribeirão. No período chuvoso, este córrego tem suas águas extravasadas de seu leito normal, e em dias com precipitação pluviométrica aumentada as águas invadem a pista da Rodovia MGC-154, fazendo que um trecho de aproximadamente duzentos metros fique totalmente encoberto.

No momento da vistoria os bombeiros observaram que parte da pista sentido Ituiutaba a Capinópolis apresentava pontos com água, e que no acostamento da rodovia também apresentava áreas com água, possivelmente devido o extravasamento do pequeno córrego que passa ao lado da Rodovia MGC-154.

Diante da situação verificada os bombeiros orientam os condutores que por ali trafegam a redobrar atenção ao passar pelo trecho, pois a presença de água na pista pode potencializando o risco de acidentes.

“Se o condutor se deparar com a rodovia alagada, que evitem passar naquele momento, aguarde o nível d’água abaixar para poder passar”, disse a assessoria dos bombeiros.

De acordo com os bombeiros, será produzido um relatório circunstanciado e repassado as autoridades competentes para conhecimento da situação e ações necessárias.