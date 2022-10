Um das mais famosas atrações da cidade do Rio de Janeiro, o Bondinho Pão de Açúcar completa 110 anos hoje (27). Desde que foi criado, já recebeu aproximadamente 50 milhões de visitantes e é o teleférico em funcionamento mais antigo do mundo.

Situado em uma importante área de conservação ambiental, entre duas montanhas cobertas pela Mata Atlântica, o Parque Bondinho Pão de Açúcar conta com um trecho inicial que liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, numa extensão de 528 metros, a 227 metros de altura. Outros 750 metros separam o Morro da Urca do Pão de Açúcar, sendo o ponto mais alto com 396 metros acima do nível do mar.

Durante todo o dia, os visitantes que fazem aniversário na mesma data que o bondinho poderão retirar seus ingressos de forma gratuita na bilheteria.

“Estamos muito orgulhosos de completar 110 anos, mantendo vivos os valores que fazem parte da nossa história e que nos permitiram chegar até aqui, como segurança, inovação, sustentabilidade e paixão por encantar”, disse o CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes.





Nesta quinta-feira, os visitantes receberão um botton com o selo de 110 anos do Parque Bondinho e poderão aproveitar, com toda a família, o Circo Macaco Prego, com teatro musical, oficinas e brincadeiras com a temática do aniversário da atração. A ação vai ocorrer das 14h às 15h40, no Mirante Maria Ercília, no Morro da Urca. Já no espaço Jardim dos Discos, das 13h às 18h, os visitantes poderão fazer vídeos para as redes sociais em uma plataforma 360°, que capta imagens em slow motion.

Ainda haverá distribuição de bolo para o público e ambientação com o DJ Tommax, das 16h às 19h, no Mirante Maria Ercília, para comemorar, com o melhor pôr do sol da cidade, mais este marco para o Parque Bondinho.

A atração ganhou de presente uma música inédita, composta pelo ícone da Bossa Nova Roberto Menescal, em parceria com a cantora Cris Delanno e Alex Moreira. Chamada de O Bondinho a música será lançada na apresentação de Roberto Menescal e Cris Delanno, nesta quinta-feira, aberta ao público que estiver presente.

“Essa canção nasceu da imensa admiração que eu, Cris e Alex Moreira temos pelo Parque Bondinho Pão de Açúcar, ícone turístico da cidade. Já existe música para o Corcovado, várias para o Rio de Janeiro, para as praias, mas não para o Parque. A letra me remete à subida ao parque. De tudo que compus recentemente, este é o meu trabalho favorito”, disse Menescal.

Nova atração

A programação em comemoração aos 110 anos do Parque Bondinho ainda continuará pelos próximos meses. Em novembro, será inaugurada a exposição imersiva a Cápsula do Tempo, que permitirá ao público revisitar momentos importantes da história do parque, além de oferecer uma visão sobre seu futuro. Também está prevista a inauguração de uma tirolesa que ligará os Morros da Urca e Pão de Açúcar.

“O Parque Bondinho tem a sua história conectada à cidade do Rio de Janeiro desde o início da sua fundação, quando o engenheiro Augusto Ramos teve a ideia pioneira de interligar a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro Pão de Açúcar por um teleférico. Essa iniciativa visionária possibilitou que mais de 50 milhões de pessoas pudessem ver a espetacular vista em 360° do Rio e viver momentos incríveis aqui em cima”, afirmou Fernandes.