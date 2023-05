Bope resgata crianças mantidas reféns pela mãe em área nobre de BH

Um conhecido relatou que ela estava escondendo uma faca e falava coisas desconexas, como: iria casar com o próprio pai, que a irmã tinha morrido e que ia pegar um empréstimo para comprar uma casa na Pampulha.

Uma moradora tentou falar com a mulher e sofreu um golpe no braço. Após a agressão, a mãe se trancou no apartamento com as crianças, dizendo aos atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que iria matar os filhos e se matar em seguida, e que também iria agredir e esfaquear quem tentasse entrar.