BR-251 é totalmente liberada três dias após acidente com carga inflamável

A rodovia BR-251, na altura do município de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, foi completamente liberada na tarde deste sábado (10/6) após a conclusão dos trabalhos para retirada de carga inflamável da pista. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Devido ao vazamento do produto, havia risco de incêndio e explosão no local. No dia seguinte, os bombeiros isolaram a área e resfriaram o veículo com água e espuma específica para o combate a incêndios e a prevenção de líquidos inflamáveis.