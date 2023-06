BR-262 é totalmente liberada 22 horas depois de interdição por acidente

A pista da BR-262, na altura do km 447, em Nova Serrana, foi totalmente liberada, nesta sexta-feira (9/6), após 22 horas de interdição provocada por um grave acidente envolvendo um carro e duas carretas na tarde de ontem (8/6). Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

Conforme a concessionária Triunfo Concebra, responsável pela administração do trecho, a liberação de ambos os sentidos da rodovia aconteceu nesta tarde, às 15h. A pista sofreu interdição às 17h18, na quinta-feira, devido aos trabalhos de resgate e limpeza da pista.

Apesar do tráfego de veículos ter sido restabelecido, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse, às 15h33, que havia um grande congestionamento nos dois sentidos da rodovia, sem previsão de normalização. Até o fechamento desta publicação, a instituição policial não havia atualizado a situação.

Uma carreta tombou na BR-262, em Nova Serrana, após bater contra um carro , e com isso outros três veículos de carga se envolveram no engavetamento. As vítimas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade Básica de Saúde de Nova Serrana.