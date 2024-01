Brasil encara Equador de olho no quadrangular final do Pré-Olímpico

Após duas vitórias consecutivas, a seleção brasileira masculina está a apenas uma vitória da classificação antecipada ao quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico de futebol, na Venezuela. Nesta segunda-feira (29), às 17h (horário de Brasília), a equipe Sub 23 comandada pelo técnico Ramon Menezes encara o Equador, atual líder do Grupo A, no Estádio Brígido Iriarte, na capital Caracas. Ambas as equipes seguem invictas na competição. O Brasil é o segundo colocado da chave, com seis pontos, um a menos que o Equador, que disputou um jogo a mais na tabela.

Nossos artilheiros garantiram a vitória contra a Colômbia! 🇧🇷 😎 📸: Joilson Marconne

🎥: Talita Ferreira pic.twitter.com/EcyjrnJwxk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 27, 2024

Além de 100% de aproveitamento no torneio (vitórias por 1 a 0 na estreia contra a Bolívia e de 2 a 0 contra a Colômbia), a seleção se destaca com a melhor defesa, pois não sofreu nenhum gol. Líderes do Grupo A, os equatorianos ganharam por 3 a 0 da Colômbia na primeira rodada; depois empataram em 1 a 1 com a Venezuela, e na terceira rodada derrotaram a Bolívia por 2 a 0.

Atual bicampeã olímpica (Rio 2026 e Tóquio 2020), a seleção brasileira compete com outras nove equipes sul-americanas por uma das duas vagas distribuídas no Pré-Olímpico para os Jogos de Paris, entre julho e agosto deste ano. Na primeira fase do torneio, as equipes de cada chave se enfrentam entre si, em jogo único. As duas melhores ao fim da quinta rodada avançam ao quadrangular final. A partir daí, os dois times com pontuação mais alta se classificam e Paris 2024 e disputarão a final do torneio.

Além do Brasil, outras duas seleções sul-americanas ostentam dois ouros olímpicos:a Argentina (Atenas 2004 e Pequim 2008) e o Uruguai (Paris 1924 e Amsterdã 1928). Ambas estão no Grupo B, junto com Paraguai (líder com sete pontos), Peru e Chile.