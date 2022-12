Brasil está escalado contra Camarões em último jogo da fase de grupos

O técnico Tite definiu os 11 titulares da seleção brasileira que encara Camarões logo mais, às 16h (horário de Brasília), pela terceria e última rodada da fase de grupos da Copa do Catar. Se o Brasil ganhar, manterá a liderança da chave G, com 100% de aproveitamento, e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5) pelas oitavas de final. Os sul-coreanos avançaram nesta sexta( 2) após vitória por 2 a 1 sobre Portugal, pelo Grupo H.

🇧🇷✍️🏻 Os 11 iniciais do @CBF_Futebol para a partida contra #Camaroes, pela última rodada do Grupo G da @FIFAWorldCup. 🏆 Já classificado às oitavas de final, o #Brasil busca o primeiro lugar da chave. #AcrediteNoSeuContinente #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/PqjnESidRd — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 2, 2022

Assim como havia adiantado ontem (1º) em coletiva, o técnico Tite optou por poupar jogadores que costumam ser titulares para observar os atletas que tiveram poucas oportunidades nesta edição do Mundial.