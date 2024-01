Briga de trânsito em Uberaba termina com motorista prensado contra o próprio carro

Uma briga de trânsito em Uberaba chamou a atenção após um homem de 45 anos ser prensado contra o próprio carro em um incidente dramático.

Segundo relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Militar (PM), o episódio teve início quarteirões antes da situação, que registrado em vídeo.

De acordo com testemunhas, o homem, visivelmente alterado, iniciou uma discussão com o motorista de outro veículo ao tentar realizar uma ultrapassagem. Após o sucesso na manobra, o homem parou seu carro no meio da rua, dando início a um confronto físico.

O vídeo mostra os dois veículos parados após a ultrapassagem. O homem desceu do carro da frente, caminhou até o motorista de 34 anos, portando um cassetete, e atingiu a janela do veículo adversário.

Após a discussão, ao retornar para o seu veículo, ele foi atropelado pelo motorista do outro carro, ficando com parte do corpo presa sob o veículo.

O condutor que atropelou o homem parou à frente e aguardou a chegada da PM. Alegou, em sua defesa, que agiu para se proteger, pois o outro motorista estava nervoso e o teria ameaçado.

O homem atropelado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) com fratura exposta na perna esquerda. Após cirurgia, encontra-se estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No bolso do homem atropelado foram encontrados doze cigarros de maconha, e em seu carro foram apreendidos um soco-inglês e um canivete. Ambos os veículos foram apreendidos, sendo o carro do homem atropelado entregue a um familiar.

O motorista que causou o atropelamento foi levado à Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado por “falta de elementos que configurem tentativa de homicídio”. O inquérito seguirá investigando o caso desde o início da discussão, quarteirões antes da briga, para esclarecer os eventos que levaram a esse desfecho trágico.