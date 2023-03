Brincadeira simulando sequestro sai caro e jovens são presos em Minas

Uma notícia falsa que circulou pelas redes sociais de Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas, sobre um sequestro de um jovem que teria sido raptado e jogado dentro de um porta malas foi esclarecida pela Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (19/3). Quatro jovens envolvidos na trama, com idades de 19, 20 e dois de 23 anos, acabaram presos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM de Manhuaçu foi acionada no início da tarde de ontem. Segundo a denúncia que receberam, dois homens teriam sequestrado um rapaz que transitava pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manhuaçu e o colocado, contra sua vontade, dentro do porta malas de um veículo. A ação teria sido registrada em vídeo.

A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais gerando sensação de insegurança. Um grande contingente de policiais foi mobilizado e o caso passou a ser prioridade da PM.

Os policiais iniciaram as diligências que resultaram na identificação e localização dos envolvidos. Os militares descobriram ainda que o vídeo era uma gravação de uma simulação de sequestro que seria divulgado em uma plataforma digital.

Os quatro envolvidos foram levados para a delegacia da cidade e estão sendo indiciados por perturbação do sossego alheio. Eles alegaram que, apesar da notícia ter se espalhado pela cidade, o vídeo não chegou a ser publicado.