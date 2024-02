Brutalidade em Uberaba: irmãos são mortos com 60 tiros em bar

Raphael e Renato foram mortos em bar em Uberaba — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Uberaba, MG. Um crime, envolvendo dois irmãos, abalou a tranquilidade do Bairro Parque São Geraldo, em Uberaba, na tarde da última quarta-feira (07.Fev.24). Raphael Ferreira Gianvechio Pereira, de 34 anos, e Renato Ferreira Gianvechio Pereira, de 37, foram brutalmente assassinados enquanto almoçavam em um bar local.

O crime chocou moradores e deixou a comunidade atônita diante da violência sem precedentes.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o incidente ocorreu por volta do meio-dia, quando um homem encapuzado abriu fogo contra os irmãos com uma arma automática. Os disparos foram incessantes e ultrapassaram a marca aterradora de 60 tiros.

Raphael estava dentro do bar desfrutando de sua refeição, enquanto Renato estava sentado do lado de fora, quando foram surpreendidos pela saraivada de balas.

Testemunhas relatam que um veículo se aproximou rapidamente do estabelecimento, e o atirador, sem hesitação, desembarcou e começou a disparar indiscriminadamente. O autor dos disparos em seguida empreendeu fuga, deixando para trás um rastro de terror e desespero entre os frequentadores do bar, que correram para se proteger.

Conforme informações da PM, tanto Raphael quanto Renato eram figuras conhecidas no bar e frequentavam o local regularmente. No entanto, ambos tinham histórico com a polícia e estavam desarmados no momento do ataque.

A cena do crime revela a brutalidade do atentado. A perícia realizada pela Polícia Civil encontrou um total alarmante de 60 cápsulas de munição, sendo 30 delas dispersas do lado de fora do estabelecimento e outras 30 dentro do bar. A investigação agora se concentra em analisar imagens das câmeras de segurança do local, na esperança de identificar os responsáveis pelo crime hediondo.

Enquanto as autoridades buscam respostas e pistas sobre os motivos por trás desse ato violento, a comunidade local clama segurança.