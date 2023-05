Cachorro cai dentro de cisterna de seis metros em Ituiutaba

Moradores de uma chácara em Ituiutaba ficaram preocupados na tarde de sexta-feira (12), após perceberem que o cachorro havia sumido. Eles foram procurar e encontraram o cão caído em uma cisterna de cerca de seis metros de profundidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local funcionava uma fábrica de óleo, às margens da BR-365, no km 758. Porém, o local está desativado e a cisterna estava sem água.

Os tutores tentaram resgatar o cachorro, mas não conseguiram. Por isso, chamaram os bombeiros, que foram até o local e tiraram o pet de dentro do buraco. No momento do resgate, ele estava “assustado e com ferimentos leves”, conforme os militares.

Ele foi devolvido em segurança para a família e ficou sob os cuidados dos donos.