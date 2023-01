Cadela Odila auxilia PM na apreensão de drogas no Santa Maria, em Ituiutaba

Na terça-feira, 17.jan.23, a Polícia Militar recebeu denúncia de que uma residência no Bairro Santa Maria estaria sendo utilizada para armazenar e comercializar drogas.

De posse das informações, foi realizado patrulhamento pelo local, ocasião em que foi abordado um indivíduo em atitude suspeita.

Após abordagem e buscas foi logrado êxito na localização dos objetos descritos com auxílio da equipe ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) do 54º BPM.

A operação contou com o auxilio da cadela Odila.

Foram apreendidos 197 pedras de crack (260gr); 3,3 Kg maconha; 02 telefones celulares; R$ 74,00 e 03 balanças de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor, 22 anos, pelo crime de tráfico ilícito de drogas e encaminhado a autoridade de Polícia Judiciária.