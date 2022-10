Calderano perde na estreia para número 3 e dá adeus ao WTT Cup Finals

Duas vezes medalha de bronze no WTT Cup Finals (2018 e 2021), o brasileiro Hugo Calderano sofreu revés na estreia e deu adeus precoce à edição deste ano. Número 6 do mundo, o carioca foi superado pelo sueco Truls Moregard (3º no ranking) por 3 sets a 1. A competição em Xinxiang (China) reúne os 16 melhores do mundo até o próximo domingo (30). Calderano era o único brasileiro na competição.

Logo no primeiro set, o sueco de 20 anos impôs um ritmo agressivo de jogo, chegando a quebrar quatro vezes o saque do brasileiro, concluindo a parcial em 11 a 5. No set seguinte, Moregard manteve o domínio, se aproveitando das falhas de Calderano, até fechar em 11 a 6.

Já a terceira parcial foi a melhor para Calderano, que passou a acertar paralelas e encaixar devoluções em backhand. Mais confiante, o brasileiro fez um jogo parelho com o sueco. Mesmo quando o placar estava em 9 a 9, com dois serviços a favor do adversário, Calderano manteve a tranquilidade até ganhar, fechando o set em 12 a 10.

O carioca começou bem a quarta parcial, chegando a liderar por 9 a 5. No entanto, o sueco emplacou uma sequência de sete pontos, fechando o set em 11 a 9, garantindo o triunfo e a classificação às quartas de final.

Sparks flew at Truls Moregard & Hugo Calderano's first meeting 💥

Truls Moregard takes the 3-1 win and a spot in #WTTXinxiang #Final8, and will face Wang Chuqin tomorrow for a #WTTMacao rematch 👀

Keep up with #WTTCupFinals Xinxiang at our YouTube channel 🎥 pic.twitter.com/tuwKM4y7Hl

— World Table Tennis (@WTTGlobal) October 27, 2022