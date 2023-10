Caminhada da AVCC levou conscientização sobre o câncer de mama em Capinópolis

Equipe da AVCC-C na Praça João Moreira de Souza | Foto: Ananda Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis (AVCC-C) promoveu uma caminhada de conscientização neste sábado (21.Out.23). O objetivo da caminhada, que saiu da Praça João Moreira de Souza, foi conscientizar sobre o câncer de mama neste Outubro Rosa.

A presidente da instituição, Maria Zélia, destacou a relevância da ação.

“Estamos trabalhando nesse mês do Outubro Rosa, apesar que a gente não deve fazer só no mês de outubro, a prevenção é para ser feita a cada dia. Mas como existe esse mês, onde o mundo inteiro se mobiliza em cima dessa campanha. Se você faz um auto exame, procura o médico, tem bons hábitos alimentares, faz atividade física, tudo isso importa para a prevenção do câncer de mama”, disse a presidente.

A AVCC-C também é a mantenedora da Casa de Apoio em Barretos, um lugar acolhedor que abriga os pacientes de Capinópolis que fazem tratamento de câncer.

Ilda Duarte venceu um câncer, e passou a ser voluntária da AVCC.

“Há nove anos, foi detectado um início de câncer na minha mama, e imediato, Deus me abençoou que saiu a vaga para Barretos, e eu fui. Fiz cirurgia, fiz radioterapia e fiquei sendo acompanhada, e estou indo anual. Glória a Deus que eu estou bem. Estou curada”.

Os integrantes caminharam pela área central da cidade, distribuindo bottons e panfletos.

Fotos: