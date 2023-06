Caminhão bate de frente com ônibus com 46 ocupantes

Um acidente entre ônibus e caminhão deixou 47 pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (12/6), na MG-427, na zona rural de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmaram que o caminhão foi fazer uma curva na pista de forma repentina e se chocou de frente com o ônibus, que levava 45 passageiros para o trabalho noturno em uma usina.

O motorista do caminhão teve trauma de tórax e escoriações generalizadas. Ele foi retirado do veículo por populares e transportado por ambulância da prefeitura de Conceição das Alagoas para o Hospital Municipal João Henrique.

O condutor do ônibus estava com escoriações na face e membros inferiores. Ele ficou preso às ferragens com possível fratura de fêmur, tíbia e fíbula com hemorragia ativa nos membros.

Os 45 passageiros do ônibus tiveram escoriações leves. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal João Henrique por ambulâncias da prefeitura da cidade e da usina.