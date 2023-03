Caminhão carregado de manga tomba e motorista morre no Norte de Minas

Um caminhoneiro, de 32 anos, morreu em um acidente na manhã deste domingo (26/3), na LGM-653, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão, carregado com manga, seguia sentido Belo Horizonte quando tombou na altura do km 18 da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens da cabine e morreu no local.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros retirou o corpo com o uso de ferramentas e a ajuda de um guincho.

O corpo do caminhoneiro foi repassado ao serviço funerário de plantão. Durante os trabalhos de destombamento do caminhão, o trânsito teve que ser desviado, permanecendo em meia pista.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ficou responsável pela segurança do trânsito e registro da ocorrência de trânsito. Ainda não se sabe o que causou o acidente.