Caminhão tomba e deixa trabalhadores soterrados em vala

Quatro trabalhadores ficaram soterrados em uma vala, durante as obras de um loteamento no bairro Campo Belo, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (7/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros , um caminhão passava próximo da obra, quando perdeu o controle e tombou. No local do tombamento havia uma vala com quatro trabalhadores. Eles ficaram presos e precisaram da ação dos bombeiros para serem retirados. Três trabalhadores tiveram lesões em diversas partes do corpo. O quarto precisou de um trabalho maior dos bombeiros para a retirada. Segundo o órgão, o capacete de proteção ficou prensado e garantiu um bolsão de ar salvando a vida do trabalhador. O resgate, ao todo, durou cerca de 45 minutos. Os trabalhadores receberam os primeiros socorros no local e todos foram levados para o Hospital Regional de Barbacena.