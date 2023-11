Caminhonete de terceirizada da CEMIG se envolve em acidente com dois caminhões próximo à Garapuava

Na tarde do último sábado (11.Nov.23), a Companhia de Bombeiros de Unaí foi acionada para atender um acidente envolvendo uma caminhonete da empresa Potência, terceirizada da CEMIG, na rodovia LMG 628, KM 37 próximo ao distrito de Garapuava.

No local, o condutor da caminhonete ainda estava no interior da mesma. Dois passageiros da caminhonete já haviam saído do interior do veículo, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

Segundo os bombeiros, o condutor da caminhonete apresentava uma fratura no membro superior esquerdo, já os passageiros da caminhonete queixavam de dores no tórax.

Os condutores dos caminhões aparentemente nada sofreram, sendo assim os mesmos dispensaram atendimento.

Uma equipe da USA do SAMU compareceu no local em apoio. Logo em seguida, duas vítimas que eram passageiros da caminhonete foram conduzidas ao hospital municipal pela Gu BM, já a vítima, condutor da caminhonete foi conduzida pelo SAMU.