Campeão Mundial de poker em 2011 e parça de Neymar, André Akkari comemora crescimento da modalidade no país

Crescimento do Poker é celebrado

Campeão mundial de poker em 2011 e amigo pessoal do craque do PSG e da seleção brasileira, Neymar, André Akkari está mais do que contente com o crescimento da modalidade no país. O jogador profissional de poker atualmente está participando da etapa de Barcelona do Circuito Europeu de Poker (EPT) e falou um pouco a respeito do jogo, que no território brasileiro acredita-se ter cerca de 10 milhões de praticantes.

“O poker é um jogo de lógica, a busca o tempo inteiro pela tomada de decisão correta. É legal para caramba que mais gente no país tenha interesse. Muita gente lê sobre o poker e leva isso para a vida pessoal, estudando formas corretas de tomar decisão entre os amigos, família, relacionamento e até o voto. É uma atividade esportiva que te faz pensar melhor nas tuas decisões pessoais”, disse o jogador.

Boa parte do crescimento do poker em território nacional pode ser creditado às plataformas de jogatina online, que facilitaram e muito o acesso à modalidade e por aqui têm feito alcançado um êxito tremendo. E, ao conferir a avaliação leovegas, é possível notar que a operadora além de oferecer um amplo catálogo de jogos clássicos, como o próprio poker, roleta e blackjack, também disponibiliza torneios e o melhor, bônus atrativos, que se bem utilizados garantem várias horas adicionais de jogatina.

Atualmente, há um movimento liderado pela Federação Internacional de Poker para que a modalidade se torne uma atividade olímpica. Com isso, a entidade deseja que o jogo já faça parte das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Sobre a possibilidade da modalidade se tornar uma atividade olímpica, Akkari ressalta que as Olimpíadas precisam passar por uma renovação e isso tem sido feito nas últimas edições, quando foram adicionados ao evento esportes como o skate e surf. Dessa forma, seria incrível se o poker também passasse a fazer parte de hall.

Parceiros de longa data

A relação próxima de Akkari com Neymar Jr começou quando o PokerStars anunciou uma parceria com o futebolista. Com isso, eles escolheram um dos seus jogadores profissionais para acompanhar o astro. “Em um determinado momento, o PokerStars decidiu contratar o Neymar Jr. E quando contratam alguém desse calibre, eles pedem ajuda a um Team Pro. Eles olham quem pode ensinar poker para o cara. Porque é legal você contratar uma celebridade e ela saber jogar poker. Não deixar a pessoa perdida junto da marca — e vale falar que Neymar hoje joga bem pra caramba. Na época, não tinha ninguém melhor do que eu para esse papel. Eu falava português e já tinha um nome e uma história dentro do poker. Recebi um e- mail pedindo para eu ir a Barcelona e dar duas horas de coaching para o Neymar. E eu fui, né?”, explica Akkari.

Na época em que se encontraram, Neymar ainda defendia o Barcelona e tinha acabado de conquistar o título da Liga dos Campeões. Segundo André, durante uma coletiva de imprensa em que ambos estavam presentes, perguntaram se Neymar jogava poker, o jogador afirmou que sim e que tinha como ídolo na modalidade o próprio Akkari. Na ocasião, Neymar ainda destacou que assistia algumas produções audivisuais produzidas por André onde ele analisava torneios de fãs. A partir daí, a amizade entre os dois só cresceu.

Em 2017, já sendo um dos parças de Neymar, André foi convidado para assistir a estreia do craque pelo Paris Saint-Germain. Na ocasião, ele ficou no camarote junto ao pai e outros amigos próximos do futebolista.

“Minha relação com ele é de melhores amigos. Só que toda vez que você fala isso, tem quem ache estranho. É quase como se um cara de sucesso, famoso em todo mundo não tivesse o direito de ter grandes amigos. Como ele é famoso, todo mundo seria amigo dele por interesse?”, disse Akkari sobre sua relação com Neymar.