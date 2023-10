Campeonato Municipal Degivan Alves Teixeira teve início em Capinópolis; Confira os jogos

Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. O Campeonato Municipal de Futebol ‘Degivan Alves Teixeira teve início em Capinópolis no último sábado (16.set.23). As partidas foram realizadas no estádio Norberto Simari, no Bairro São João.

Ao todo, oito equipes estão participando do campeonato.

O campeonato de futebol de grama é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes do Município de Capinópolis.

Resultados das partidas da primeira rodada no sábado (16):

Vila/Capinópolis Clube 05 x 02 Confete Eletrônico

Gols do Vila/Capinópolis Clube : Alisson Martins – 01; Edvan – 01; Higor – 01; Mateus Domingos – 01; e Eduardo – 01.

: Alisson Martins – 01; Edvan – 01; Higor – 01; Mateus Domingos – 01; e Eduardo – 01. Gols do Confete Eletrônico: Helker – 02.

Revelações do Futuro 00 x 02 Florêncio

Gols do Florêncio: Marco Aurélio – 01; Luan – 01.

Resultados das partidas da primeira rodada de domingo (17):

Prefeitura de Gurinhatã 07 x 01 Cachoeira Dourada

Gols pela Prefeitura de Gurinhatã : Samuel Vinícius – 03; Carlos Franco – 01; Leones- 01; Gustavo – 01; e Anderson- 01.

: Samuel Vinícius – 03; Carlos Franco – 01; Leones- 01; Gustavo – 01; e Anderson- 01. Gols do Confete Eletrônico: Diego – 01..

Novo Atletic 06 x 00 Os Pivetes

Gols do Novo Atletic: Douglas – 02; Vitor – 01; Marco Túlio – 01; Jonathas – 01; e Ernane Souza – 01.

A próxima rodada é no sábado (23) e no domingo (24) de setembro.

A equipe da Prefeitura de Gurinhatã enfrentará o Novo Atletic; e a equipe do Florêncio enfrentará o Vila/Capinópolis Clube.

No domingo, Os Pivetes enfrentam o time de Cachoeira Dourada; e o Confete Eletrônico entra na disputa contra o Revelações do Futuro.

Ronei Araújo, coordenador de esportes, destacou a qualidade do campeonato.

“Será um campeonato bem disputado, com um nível muito bom. Estamos com uma expectativa muito boa”.

Degivan Alves Teixeira foi um árbitro de futebol, apaixonado por esportes, que atuou em Capinópolis e na região, e será homenageado.

Conheça as equipes:

Equipe do Confete Eletrônico Futebol Clube

Equipe Vila F. clube/Capinópolis clube

Revelações do Futuro Projeto Esportivo

Florencio Futebol Clube

Prefeitura de Gurinhata

Cachoeira Dourada Esporte clube

Novo Atletic Futebol Clube