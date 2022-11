Campus Party Brasil retorna ao formato original em São Paulo

Cerca de 12 mil campuseiros são esperados no maior festival de tecnologia do mundo, a 14ª edição da Campus Party Brasil, sediado no Distrito Anhembi. A maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo teve início nesta sexta-feira (11) e vai até as 18h da terça-feira (15) com uma série de novidades em sua programação.

Ao longo de todos os dias, a expectativa é receber um público de mais de 200 mil visitantes, sendo 12 mil campuseiros, com acesso a mais de 1 mil palestrantes e atividades que acontecerão praticamente 24 horas por dia. Além disso, o público poderá usufruir de uma internet com velocidade de 40GBps, fornecida pela Use Telecom.

A #CPBR14 ocupará todo o pavilhão de exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e retorna ao seu formato original com Camping, Arena e Open Campus. No camping já estão montadas as 6 mil barracas que servirão de casa para os campuseiros durante os 5 dias do evento.

Na Arena, são cinco palcos – What´s Next, Login, Artemis III, GIT/T-800 e CRISPR; dois espaços de workshops – Agile e Growth; e oito bancadas de comunidades. Neles passarão nomes como de Orkut Buyukkokten, Dra. Jessica Leeker, Tommaso Prennushi, Jordan Soles, Dr. Josiah Zayner, Gabe Gabrielle, Bill Reith,Dr. Fabiano de Abreu, Ricardo Cappra, Dado Schneider, Laysa Peixoto, Lorrane Olivlet, Nyvi Estephan, entre outros nomes da inovação mundial.





Para o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, todas as atividades são interessantes, mas ele destaca o palco CRISPR. “A gente começa a trazer esse assunto para dentro da Campus Party, o BioHack em genoma, porque vivenciamos o problema da covid 19 e foi graças a esse do mapeamento do sequenciamento genético do SARS-COV que possibilitou a vacina. E queremos fazer muito mais. Vamos ter um laboratório aqui que vai imprimir em impressora 3D, a carne vegetal. A ideia com isso é mostrar que através de um estudo de células troncos já é possível imprimir órgãos humanos com células tronco próprias, um coração, um pulmão, um rim, sem precisar esperar um falecimento de alguém para fazer um transplante de órgãos. É um avanço da ciência que vai possibilitar salvar muitas vidas!”.

Este ano também ocorrerão cinco hackathons das diversas áreas do conhecimento, mas com o objetivo de usar a tecnologia para ajudar na transformação digital de setores como educação, turismo e inclusão. O Desafio Accenture visa encontrar um mecanismo para promover a cultura empreendedora na favela; o Desafio Acessibilithon Confweb, conta com a parceria da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, organização social ligada aos ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações) e quer usar a tecnologia para quebrar as barreiras da inclusão.

Já o Desafio Microsoft tem como tema as soluções de aprendizagem e suas tecnologias para todos e todas com o uso do Microsoft Azure; Desafio Visa que pretende usar a tecnologia para melhorar a experiência do viajante, e o Desafio BNB Chain procura soluções para saúde pública por meio de Blockchain. Hackathon é uma maratona para promover uma solução tecnológica, como um aplicativo, um software, um programa ou qualquer outro tipo de ferramenta.

A Campus Party conta com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições na Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento acontece no Brasil há 10 anos com a participação de apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia durante os 6 dias.

Open Campus

Para participar da maior experiência tecnológica do mundo não precisa ser campuseiro. A Open Campus é a área aberta e gratuita a todo o público e que funciona a partir deste sábado (12) e vai até a segunda-feira (14), das 10h às 20h, e na terça-feira (15), das 9h às 17h. No espaço, os visitantes terão uma série de atrações que são sucesso de público, como a Arena Drone, a Campus Play e a Arena de Robôs, onde ocorrerá o maior evento de combate de robôs já visto na Campus Party.

Entre as novidades da área gratuita está o Laboratório CRISPR, onde será possível realizar uma verdadeira imersão no mundo das células, inclusive com a possibilidade de acompanhar uma impressora biológica imprimindo carne baseada em plantas. Além disso, no espaço será possível conhecer o trabalho de cerca de 80 startups que se apresentarão no Startup 360º e diversos projetos universitários presentes no Campus Future.





O fundador e presidente da Campus Party, Francesco Farrugia, destaca a força da retomada presencial do evento. “É muito importante essa retomada não só em São Paulo, mas em todo mundo, em Cingapura, Canadá, África, em outros países da América Latina, estamos refazendo nossos eventos, e isso é muito bacana. Nesta edição temos um recorde de palestrantes estrangeiros, são mais de 1.500 horas de conteúdo, portanto a garotada tem que vir”, destacou.

Todas as palestras poderão ser acompanhadas em tempo real no site oficial da Campus Party Brasil, via streaming. Também é possível acompanhar a programação completa no novo aplicativo – Campus Party Brasil. Para baixar é só acessar as lojas App Store e Play Store.

Campus Play

Para esta edição da #CPBR14, quem passar pelo local poderá conhecer a Campus Play, um espaço voltado para falar de games, com diversas palestras sobre jogos digitais, eSports e stream. O público poderá participar também de torneios de games.

Outra atividade de destaque da Open Campus é a arena drone, com as batalhas e o futdrone, uma partida de futebol com drones, e ainda uma apresentação de ballet de drones nos dias 12 e 13 de novembro. Outra atração será a Orquestra Geek Cordas da Cultura, que se apresenta no dia 12 de novembro, às 15h, executando peças focadas na cultura geek: música de jogos, filmes, séries e animação.

Uma novidade para edição deste ano é a Expo Arte Visual 3D. O espaço receberá uma exposição com fotografias áreas de monumentos históricos da região e a impressão 3D desses monumentos. A tradicional arena robôs também está garantida na CPRB14, com as batalhas de robôs. O espaço reunirá mais de 800 competidores em disputas que ocorrerão em seis diferentes arenas: Combate Grande, Combate Insetos, Hockey de Robôs, Seguidor de Linha e Sumô.

Campus Kids

No espaço Campus Kids, voltado para atividades e workshops entre pais e filhos, acontece a exposição de arte Donas da Rua, realizada em parceria com a Maurício de Souza Produções. Ao todo serão 36 mulheres da comunidade científica e da história, desenhadas como as personagens da Turma da Mônica, e o Trono de Sansão para tirar fotos. Além disso, o espaço contará com auxílio da Lysa, o cão robô, deixando o espaço mais inclusivo e com audiodescrição.

Caminhão Maker

O espaço reunirá workshops voltados para área maker, com impressoras 3D, máquinas de impressão a laser para as pessoas interagirem com essa cultura. No local será possível acompanhar desde o corte a laser das peças, até a construção de modelo de casas e robôs.

Expo Arte Visual 3D

Esse espaço reunirá a exposição de fotografias aéreas de monumentos históricos, e a impressão em 3D desde monumentos, feitas por meio de técnicas de modelagem com drones e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Ao todo, a atração terá dez peças impressas em 3D de diferentes monumentos históricos da cidade de São Paulo.

Simuladores

Neste ano, estarão disponíveis para diversão do público os simuladores de Asa Delta, no qual o jogador fica içado por um guincho e utiliza um óculos de realidade virtual 3D para visualizar o cenário do jogo, além de quatro simuladores de corrida e um de helicóptero.

Fábrica de empreendedores

O palco realizado em parceria com o Sebrae traz conteúdos focados no empreendedorismo e no desenvolvimento de negócios. Esse palco ficará na Open, junto ao espaço do Sebrae, uma arena de conteúdos e atividades que envolvem os visitantes e ajudam a ampliar a visão de empreendedorismo do campuseiro.

Startup 360º

O espaço terá a exposição de 80 startups para apresentar as suas soluções ao mercado, com a possibilidade de encontro com investidores e mentorias de uma equipe selecionada. A ação permanece com o apoio e parceria do Sebrae.

Include

Projeto promovido pelo Instituto Campus Party, que consiste na criação e montagem de laboratórios de robótica para aproximar jovens (menores de 18 anos de idade) moradores de comunidades carentes da tecnologia. O objetivo é identificar talentos dentro de comunidades menos favorecidas do país, criar vias para que possam estudar em escolas especiais, encaminhá-los ao mercado de trabalho para que saiam com emprego após a participação no programa.

Green Peace e Médicos Sem Fronteiras

Incentivando um lado mais solidário, a Campus Party receberá as duas ONGs que possuem diversas experiências tecnológicas. O Greenpeace levará um espaço de vídeo 360, com um cenário de mata inteira versus mata desmatada para conscientizar as pessoas. Já o Médicos sem Fronteiras, terá um iglu com uma experiência imersiva sobre as atividades da ONG.

Serviço Campus Party Brasil – 14ª edição

Arena: de 11 a 15 de novembro

Área Open: de 12 a 15 de novembro

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana-SP