Candidatos vão prestar vestibular da Uemg em Ituiutaba neste domingo (29)

Unidade Ituiutaba da UEMG — Foto: UEMG/Reprodução

Ituiutaba, Minas Gerais. Milhares de candidatos irão realizar a prova do vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais — Uemg— em 16 cidades do estado de Minas Gerais no próximo domingo (29.jan.23). Em todo o estado, são 128 cursos de graduação em Medicina, Direito, Psicologia, Enfermagem e Engenharia da Computação.

Em Ituiutaba, 2.547 candidatos irão concorrer a 480 vagas na universidade. Vestibulandos de várias cidades da região irão ao vestibular em Ituiutaba.

As avaliações terão início às 14h, no entanto, os portões serão abertos com uma hora de antecedência.

O gabarito com o resultado da prova deve ser divulgado na próxima segunda-feira (30.jan.23), entretanto, o resultado final será publicado no dia 17 de fevereiro.

Veja as principais orientações para os estudantes abaixo:

Em Ituiutaba, o vestibular será aplicado na sede da Uemg e na Escola Estadual Israel Pinheiro . Os locais de prova podem ser consultados no site vestibular.uemg.br;

. Os locais de prova podem ser consultados no site vestibular.uemg.br; Todos os candidatos vão responder a 48 perguntas de conhecimentos gerais e produzir uma redação . Além disso, os estudantes que buscam vaga na graduação em Música fizeram a prova específica na semana passada;

. Além disso, os estudantes que buscam vaga na graduação em Música fizeram a prova específica na semana passada; Conforme o edital, os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h30 . A prova deve começar às 14h e pode seguir até as 18h.

. A prova deve começar às 14h e pode seguir até as 18h. O estudante que for prestar o exame deve levar comprovante de inscrição, um documento de identificação com foto original e atualizado e caneta esferográfica azul ou preta.

As aulas devem começar em 21 de março.