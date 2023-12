Cantata de Natal “Momento em Família” emociona público com participação de pais

Familiares participaram do encerramento do evento | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A 5ª Cantata de Natal do Desenvolvimento Social emocionou público na noite da última quinta-feira (07.Dez.23). O evento reuniu crianças, jovens e idosos que integram projetos sociais em Capinópolis como o Coral Girassol, Talento Jovem e o Arte e Vida. Assista:

As apresentações destacaram o talento dos participantes. Cada participante do Coral Girassol’ levou uma mensagem ao público presente. Em seguida, soltaram a voz sob o comando da maestrina Márcia Barreto.

Mães de jovens que integram o ‘Talento Jovem’, deram seu depoimento. Alguns, emocionados.

Um grande público compareceu ao Salão de Eventos João Felippe. O prefeito Cleidimar Zanotto e o vereador Ronei Alvarenga foram as autoridades que prestigiaram o evento.

Ressaltando o objetivo da cantata, que foi de reunir a família, o encerramento do evento contou com a participação dos pais das crianças e jovens, que ficaram surpresos.

Valéria Rampazzo, secretária de Desenvolvimento Social, ressaltou a importância do fortalecimento da família. A secretária também destacou as próximas atividades natalinas no município, com a chegada do Papai Noel e posteriormente, a distribuição de brinquedos.

“As famílias estão se desfazendo, não estão unidas. E a gente quis mostrar o quanto é gostoso estar com nossa família.”.

Fotos: