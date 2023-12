Cantor Ivan Barreto, de Uberlândia, vence a 12ª edição do The Voice Brasil

Ivan integrou o Time Lulu e saiu campeão da 12ª edição com a performance de ‘Um Dia de Domingo’ — Foto: Bella Pinheiro/gshow

Na noite de quinta-feira (28), as emoções alcançaram o ápice na 12ª edição do The Voice Brasil, com a vitória de Ivan Barreto, parte do time de Lulu Santos e residente em Uberlândia. O cantor, que conquistou a atenção de todos desde sua estreia, consolidou sua trajetória impressionante no talent show.

Logo em sua primeira apresentação, Ivan virou as quatro cadeiras, marcando seu lugar no coração dos jurados e do público. Optando por interpretar “Color” do Black Pumas na semifinal, o cantor destacou seu potencial vocal, superando concorrentes e consolidando-se como um competidor forte.

Na fase semifinal, Ivan emocionou a plateia ao escolher a canção “Tudo Mudou (Todo Cambió)” de Belo, vencendo a batalha contra GUT. Lulu Santos, seu mentor, enalteceu Ivan, comparando-o a Ray Charles, um dos ícones mais notáveis da música.

“É uma escolha muito difícil, qualquer voz que ficar representa a outra. Não dá pra qualificar o melhor ou o pior. Mas quem me arrebatou hoje foi Ivan Barreto.”

Na grande final, o público decidiu, e Ivan Barreto saiu vitorioso com 35,74% dos votos, brilhando ao interpretar “Um Dia de Domingo” de Tim Maia.

A trajetória de Ivan, natural de Cabo Frio (RJ) e morador de Uberlândia há anos, ganhou destaque não apenas pela sua incrível performance, mas também por representar sua cidade natal no reality. Antes do programa, o cantor já encantava em eventos locais e comerciais da região.

O jurado Lulu Santos, visivelmente impressionado com o talento de Ivan, destacou sua capacidade única de “arrastar o tempo” durante as performances. Ao escolher Ivan, Lulu expressou seu entusiasmo.

“Você arrasta o tempo. Você faz o tempo. É muito sério o que, particularmente a mim, acontece quando você canta. Sinto você, eu sinto sua voz. Sinto seu talento. Minha escolha é você.”

Ivan Barreto não apenas conquistou o título de campeão do The Voice Brasil, mas também ganhou o coração do público e o reconhecimento dos jurados, consolidando-se como uma promessa brilhante na cena musical brasileira.