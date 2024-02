Capim Folia 2024 chega ao fim e já deixa saudades

2ª matinê do Capim Folia | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O Capim Folia 2024 chegou ao fim na última terça-feira, com a segunda matinê, e posteriormente, show de encerramento.

A matinê contou com a alegria inocente das crianças. Teve música no palco, ressaltando novos talentos.

As mamães também subiram no palco para mostrar o gingado. E a dança continuou.

Às 20h em ponto, o show de encerramento foi iniciado com a Banda Os Influentes.

O Capim Folia é uma organização da Prefeitura Municipal de Capinópolis, e contou com apoio da Secretaria de Saúde e do Conselho de Patrimônio, já que a praça é um bem tombado.

A segurança e a Polícia Militar garantiram a segurança do evento. Um reforço no quadro de militares garantiu a criminalidade zero.

O Capim Folia teve início na sexta-feira com a banda Frenesi. No sábado, o K Entre Nós deu tom da festa. No domingo, Só Pirraça. A segunda-feira contou com o Sambaê e encerrando com os Influentes.

O carnaval de rua foi realizado na Praça João Moreira de Souza, e contou com praça de alimentação e diversão para as crianças.

