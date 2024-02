Capim Folia 2024 tem início em Capinópolis

Centenas de pessoas estiveram na Praça João Moreira de Souza | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O ‘Capim Folia 2024’ teve início nesta sexta-feira (10.fev.24) e animou os foliões na praça João Moreira de Souza, em Capinópolis.

A banda Frenezzi animou o público presente com canções que marcaram outras edições carnavalescas. Uma grande alegria tomou conta do local.

O prefeito Cleidimar Zanotto esteve presente na primeira noite da festa popular. “O Carnaval é muito mais do que uma festa, é um impulso para a economia local. Ele não apenas celebra nossa cultura e tradição, mas também injeta recursos no comércio de vestuário, hotéis, restaurantes e supermercados. O Carnaval é um catalisador econômico que fortalece nossa comunidade e atrai visitantes, gerando empregos e oportunidades para nossos cidadãos.”, disse o prefeito.

Neste sábado tem a animação de K-Entre Nós, dia 10. No domingo, dia 11, o grupo Só Pirraça promete não deixar ninguém parado. Na segunda-feira, dia 12, é a vez do ritmo contagiante do Sambaê tomar conta da praça. E na terça-feira, dia 13, Os Influentes encerram o evento.

O Capim Folia conta com praça de alimentação, e tem o apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Saúde, e do Conselho de Patrimônio.