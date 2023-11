Capinópolis: Cemitério da Saudade recebeu visitantes neste Dia de Finados

Momento da missa realizada às 08h da manhã | Foto: Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. Milhares de visitantes fizeram suas homenagens neste dia 02 de novembro, ‘Dia de Finados’, no Cemitério da Saudade, em Capinópolis. O local ficou movimentado desde as primeiras horas do dia.

A prefeitura Municipal de Capinópolis forneceu transporte gratuito à população durante todo o dia. Do lado externo, o tráfego de veículos foi organizado por funcionários da Secretaria de Obras da prefeitura.

O comércio de flores também foi intenso do lado externo do cemitério.

A equipe da Secretaria de Saúde também marcou presença, fazendo a aferição da pressão arterial da população. O setor de controle de Endemias atuou na orientação da prevenção à dengue, chikungunya e zika, além da necessidade de cuidados com picadas de escorpiões.

Atos religiosos em menção aos mortos foram realizados. Três missas católicas foram conduzidas pelo padre Luiz Carlos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 08h, 10h e 5h da tarde.